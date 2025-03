Trieste, le Frecce Tricolori omaggiano l'Amerigo Vespucci. VIDEO

Si è concluso a Trieste in un cielo sereno e soleggiato il tour mondiale dell'Amerigo Vespucci, la nave scuola simbolo della Marina Militare italiana, dopo due anni di navigazione. Il veliero è stato accolto dall'Inno Nazionale e dalle imbarcazioni della Barcolana. Le frecce tricolori, che proprio oggi festeggiano il loro anniversario, lo hanno omaggiato mentre stava per attraccare al porto della città.

A scandire l'arrivo del veliero, che dà il via a tre giorni di festa ed eventi, la Fanfara dei Beraglieri a terra e il doppio sorvolo delle Frecce Tricolori in cielo, mentre in mare si trovano le 1.333 imbarcazioni iscritte alla 'Barcolana Special Edition'. Ci sono barche a vela e a motore, canoe e Sup. Nel capoluogo giuliano è giàarrivata la portaerei Trieste, la più grande unità mai costruita per la Marina Militare Italiana dal secondo dopoguerra, ormeggiata di fronte a piazza dell'Unita' d'Italia.