Papa Francesco a L'Aquila: "Vicinanza famiglie colpite da terremoto"

Il Santo Padre è in visita pastorale per la Perdonanza, la storica celebrazione del 28 e 29 agosto istituita da Celestino V più di 700 anni fa. Frenesia in città dalle prime luci dell'alba, risveglio anticipato per migliaia di fedeli. Il racconto della giornata

Papa Francesco è atterrato a L’Aquila questa mattina intorno alle 8:45, dopo che le condizioni meteo sulla città con una leggera nebbia hanno fatto spostare in Piazza d’Armi l'atterraggio inizialmente previsto allo stadio Gran Sasso. Tutta la città ha atteso la visita del Pontefice, che ha incontrato i fedeli in piazza Duomo e in piazzale di Collemaggio per aprire la Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio e officiare la Perdonanza, l’evento religioso istituito da Celestino V nel 1294. Il Papa è stato accolto dal cardinale Giuseppe Petrocchi, dal presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, dal prefetto dell'Aquila Cinzia Teresa Torraco e dal sindaco Pierluigi Biondi.

"Jemo 'nnanzi" Il Papa ha chiesto per la ricostruzione post-terremoto all'Aquila "collaborazione", "sinergia" e "un impegno lungimirante". "La rinascita personale e collettiva è dono della Grazia ed è anche frutto dell'impegno di ciascuno e di tutti. È fondamentale attivare e rafforzare la collaborazione organica, in sinergia, delle istituzioni e degli organismi associativi: una concordia laboriosa, un impegno lungimirante perché stiamo lavorando per i figli, per i nipoti, per il futuro". Serve l'impegno di "tutti, tutti insieme, sottolineare questo, tutti insieme". Emozione e applausi a piazza Duomo alle parole di Papa Francesco, che ha concluso il suo discorso dicendo "Jemo 'nnanzi", ossia "andiamo avanti", così come disse nel 2014 durante un'udienza a cui avevano preso parte 130 aquilani del gruppo di azione civica che porta lo stesso nome. Papa Francesco ha visitato il Duomo, inagibile dal terremoto, accompagnato dal cardinale Giuseppe Petrocchi. Il pontefice è rimasto sulla sedia a rotelle e ha indossato un caschetto per la visita.

La benedizione leggi anche Papa Francesco: “Miopia umana non ci riporti alla guerra fredda” “Benedico di cuore vuoi le vostre famiglie e l’intera cittadinanza”, ha detto il Papa in apertura dell’incontro con i fedeli in Piazza Duomo. Migliaia di aquilani questa mattina hanno affollato le strade della città per assistere all’evento. Tenendo conto di restrizioni al traffico e difficoltà di parcheggio, tanti tra pellegrini, religiosi, turisti, semplici curiosi o membri di associazioni e gruppi scout hanno raggiunto il centro storico con largo anticipo presentandosi per tempo ai varchi di controllo delle due aree dove papa Francesco incontra i fedeli. Tra questi due luoghi c'è un percorso transennato attraverso il quale si muoverà la Papamobile. La messa è prevista per le 10:00. In chiesa il Pontefice incontra anche le famiglie delle vittime del terremoto del 2009.

"Vicinanza alle famiglie colpite dal terremoto" leggi anche Accademia Belle Arti L'Aquila dona opera di allievi al Papa "In questo momento di incontro con voi, in particolare con i parenti delle vittime del terremoto, voglio esprimere la mia vicinanza alle loro famiglie e all'intera vostra comunità, che con grande dignità ha affrontato le conseguenze di quel tragico evento", ha detto inoltre il Papa ai presenti all'incontro in piazza Duomo. "Vi ringrazio per la vostra testimonianza di fede: pur nel dolore e nello smarrimento, che appartengono alla nostra fede di pellegrini, avete fissato lo sguardo in Cristo, crocifisso e risorto, che con il suo amore ha riscattato dal non-senso il dolore e la morte", ha aggiunto il Pontefice.

La Perdonanza di Celestino V Dopo la visita privata alla cattedrale, che mostra ancora i segni del terremoto del 2009, il Papa si reca alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio per aprire la Porta Santa. Da quel momento chiunque, pentito e confessato e accostandosi alla comunione e recitando il Credo, il Padre Nostro, l'Ave Maria e il Gloria al Padre, secondo le intenzioni del Papa, può ottenere l'indulgenza plenaria concessa da Celestino V con la bolla Inter sanctorum solemnia del 1294. L’evento religioso inaugurato dal Papa del “gran rifiuto” è un precursore del primo Giubileo della storia, quello del 1300.