Il periodo successivo al matrimonio dovrebbe poi prevedere un accompagnamento da parte della Chiesa sia perché permangono questioni importanti come "la regolazione delle nascite" o "l'educazione dei figli", ma anche per aiutare la coppia a non entrare in crisi anche se, in alcuni casi, è "inevitabile", ammette il Vaticano, In quel caso, l'accompagnamento dovrà essere garantito anche a coloro che vivono la fine del loro matrimonio