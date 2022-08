12/12 ©LaPresse

La polizia sta cercando di ricostruire gli spostamenti di Padovani degli ultimi giorni e anche dove il 27enne abbia preso il martello, che poteva già essere in suo possesso. A quanto risulta i due si sarebbero rivisti lunedì scorso ma poi Padovani in serata era rientrato a Senigallia. Il 23 agosto nel pomeriggio, poi, il 27enne è tornato in auto a Bologna e come spiega una vicina "alle 19.15 era già qua ad aspettarla. Ultimamente aveva paura di lui, perché era diventato molto insistente e non voleva farlo entrare in casa"