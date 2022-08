Omicidio Liliana Resinovich, ipotesi del congelamento del cadavere

Ipotesi "remota" del congelamento

Gli esperti nelle 50 pagine della Perizia, come era stato anticipato il 9 agosto scorso, sono fermi nella convinzione che la donna si sia uccisa soffocandosi con dei sacchetti di nylon e che il decesso sia avvenuto due o tre giorni prima del ritrovamento del corpo. Non è chiaro, invece, dove la donna abbia trascorso il periodo della scomparsa. Gli stessi periti nel documento prendono in considerazione l'ipotesi del congelamento, giudicandola "remota", e precisando che la morte sarebbe avvenuta "in luogo ignoto e diverso, con cadavere conservato e poi teoricamente congelato" per essere poi trasferito "a gennaio nel luogo del rinvenimento". I due periti precisano inoltre che "non vi sono, allo stato, elementi specifici per dimostrare un avvenuto congelamento post mortale del cadavere", indicando una serie di ostacoli che uno o più complici avrebbero dovuto superare come il luogo della morte, le dimensioni del congelatore, la posizione del corpo e il trasporto.