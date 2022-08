Morte Liliana Resinovich, la perizia conferma: “Si è suicidata”

Gli esami eseguiti per conto della Procura hanno evidenziato che la donna "si è uccisa chiudendosi la testa in due sacchetti". La 63enne di Trieste era scomparsa il 14 dicembre 2021 per poi essere ritrovata senza vita nel parco cittadino il successivo 5 gennaio. Il decesso risalirebbe a due o al massimo a tre giorni prima di quella data

La vicenda

approfondimento

Resinovich: arrivata a piedi in luogo ritrovamento cadavere

Resinovich, 63 anni, era scomparsa dalla sua abitazione di Trieste, dove viveva con il marito Sebastiano Visintin, il 14 dicembre scorso e, dopo ricerche partite in ritardo, era stata ritrovata il 5 gennaio successivo nel vicino parco dell'ex ospedale psichiatrico cittadino. La scoperta del corpo non aveva però chiarito le cause della morte: la donna giaceva a terra con due sacchetti per alimenti trasparenti uno dentro l'altro avvolti intorno alla testa e stretti (non troppo) alla gola. Il resto del corpo era invece chiuso in due grandi sacchi di quelli utilizzati per i rifiuti, uno infilato dall'alto, uno dal basso. Giaceva in posizione fetale, rannicchiata, con le mani incrociate sulla felpa.