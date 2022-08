Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 12 agosto

Sono in deciso calo in Italia i ricoveri per Covid, mentre sono stabili le terapie intensive. Sono stati 28.433 i nuovi casi con 130 morti, tasso al 15% (BOLLETTINO - GRAFICI - MAPPE). Scendono in modo deciso anche i ricoveri Covid nell'ultima settimana. In area medica la rilevazione negli ospedali aderenti alla rete sentinella della Fiaso fa segnare un -20%: simili le terapie intensive che registrano il -22% rispetto alla settimana precedente. Netto calo anche dei pazienti 'con Covid', il cui ricovero è stato determinato da altre patologie ma che sono risultati positivi al tampone. Oltre l'80% dei vaccinati presenti in area medica ha una età media di 76 anni e non si è sottoposto alla quarta dose.

