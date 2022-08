11/11 ©Ansa

La frana odierna è avvenuta nello stesso punto in cui, il 31 agosto 2011, si originò il grande crollo che costò la vita a due volontari del Soccorso Alpino di San Vito di Cadore (Belluno), travolti da una scarica di materiale a circa 2.900 metri di altitudine, mentre erano impegnati in un intervento sulla via Simon Rossi