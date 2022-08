Dolomiti, frana in val Fiscalina: nessun ferito

Una frana di grandi dimensioni si è verificata nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 13:40, in val Fiscalina, nelle Dolomiti di Sesto in Alto Adige. L'allarme è rientrato poco dopo in quanto dai primi accertamenti non risultavano persone coinvolte. Le rocce si sono staccate all'improvviso e sono precipitate fino a valle in zona Weisslahn. I vigili del fuoco della zona sono stati allertati dopo il crollo di massi e sono immediatamente intervenuti insieme al soccorso alpino si Sesto. Fortunatamente la frana non ha riguardato i sentieri e non ha provocato vittime.