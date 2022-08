7/15 ©IPA/Fotogramma

Secondo un'indagine Coldiretti-Noto Sondaggi oltre sette italiani su dieci andranno in agriturismo per trascorrere le proprie vacanze, sia per una gita in giornata che per sedersi al tavolo e gustare le specialità del territorio. Una scelta spesso fatta in abbinamento al mare o alla montagna