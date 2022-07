5/7 ©Ansa

Intanto, le fiamme che da due giorni stanno distruggendo ettari di bosco nel comune versiliese di Massarosa (foto) non si fermano. Nella notte a causa del vento i fronti di fiamma si sono rinforzati e mutando direzione, spiegano i vigili del fuoco, sono arrivati sino agli abitati di Miglianello, Pieve a Elici, Montigiano, coinvolgendo anche gli insediamenti posti a fondo valle di via di Roncò, via Acquachiara e via Polla di Morto