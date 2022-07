10/10 ©Ansa

Come previsto dalle norme europee in caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto alla scelta tra 3 opzioni: rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata; imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all'operativo della compagnia aerea; imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero