Meteo, le previsioni di mercoledì 13 luglio

In attesa della nuova ondata di caldo che dovrebbe abbattersi sull’Italia da giovedì, domani - mercoledì 13 luglio - l’anticiclone africano avanza sul nostro Paese. È attesa una giornata soleggiata su gran parte delle regioni. Qualche nube è possibile sui rilievi alpini occidentali e appenninici meridionali, soprattutto in Calabria. Non sono previste, comunque, forti precipitazioni ma è possibile qualche acquazzone. I venti soffiano in prevalenza dai quadranti settentrionali. Le temperature sono stazionarie (LE PREVISIONI METEO).