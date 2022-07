3/10 ©Getty

Domenica 17 luglio il personale della compagnia low cost irlandese sciopera in Italia per 24 ore. “I lavoratori italiani - affermano le organizzazioni sindacali Filt-Cgil e Uiltrasporti - rivendicano contratti che garantiscano condizioni di lavoro dignitose, la cancellazione dell'accordo sul taglio degli stipendi introdotto per affrontare un periodo di crisi non più attuale e stipendi almeno in linea ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale del trasporto aereo del nostro Paese, come prevede la legge”

Ryanair, nuovo stop ai voli: sciopero di 24 ore domenica 17 luglio