Lgbti, cambio sesso per i minori: il rapporto del Consiglio d'Europa

Un rapporto del Consiglio d'Europa mette in evidenza come ci siano diversi Stati membri che ancora sono indietro con il riconoscimento legale del cambio di genere, mentre altri Paesi Ue hanno fatto passi avanti in termini di superamento dei limiti d'età per poter cambiare sesso ascolta articolo Condividi

Poter cambiare sesso senza alcuna restrizione in tutta Europa. Superando il limite d’età, per poter dare la possibilità anche ai minori di scegliere la propria identità di genere. E abolendo l’obbligo ad un intervento medico, come la sterilizzazione, prima di cambiare sesso. Rimuovere infine l’obbligo di mettere F o M per l’identificazione sui documenti. Sono queste alcune delle richieste rivolte ai Paesi membri dal Consiglio d'Europa. Obiettivo: arrivare al pieno riconoscimento legale del genere scelto da una persona. In un rapporto presentato a Strasburgo si fa presente la necessità di garantire il rispetto dei diritti umani e civili delle persone lgbti, al fine di salvaguardarle da discriminazioni e violenze omofobe.

Il cambio legale di genere approfondimento Pride Bari, aggressione omofoba a coppia in parco Dal rapporto emergono Paesi in cui sono stati fatti passi avanti sull’argomento, e altri in cui si sono registrati passi indietro. I numeri parlano chiaro. Sono 39 gli Stati membri del Consiglio d'Europa, tra cui l'Italia, che hanno misure legali o amministrative che assicurano il cambio legale di genere. Mentre altri 7, Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Principato di Monaco, Macedonia del Nord, e San Marino, non le hanno. In Ungheria invece dal 2020 il riconoscimento del cambio di genere è impossibile.

La sterilizzazione approfondimento Pride Milano, il corteo sfila per le vie del capoluogo lombardo. FOTO Per quanto riguarda gli aspetti medici ci sono 13 Stati, Bosnia, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Finlandia, Georgia, Lettonia, Liechtenstein, Montenegro, Romania, Serbia, Slovacchia e Turchia, che obbligano chi vuole cambiare sesso a farsi sterilizzare. In Italia, come in altri 27 Stati, la persona deve sottoporsi a un esame psicologico, e il nostro Paese, indica il rapporto, è anche tra i 24 Stati che obbligano chi cambia sesso a un intervento medico, nonostante il documento evidenzi che nel 2015 sia la Corte di Cassazione che la Corte Costituzionale si siano espresse in senso opposto.

L'unione civile approfondimento Paola Turci e Francesca Pascale spose, le foto Nel rapporto del Consiglio d'Europa emerge che sono 19 gli Stati membri Ue che non forzano chi vuole cambiare sesso a divorziare, mentre in Italia si è costretti a trasformare il matrimonio in unione civile.