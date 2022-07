Covid in Italia e nel mondo, le notizie di oggi 4 luglio. DIRETTA

Costa: "Niente mascherine a scuola dopo le vacanze"

"Questo deve essere l'obiettivo: rimandare i nostri ragazzi e le nostre ragazze in classe, ma anche senza le mascherine Ffp2": lo ha affermato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, in un'intervista a Libero. "Ci auguriamo che gli enti locali sfruttino il periodo di pausa estiva per effettuare interventi" nelle scuole, come

quelli di areazione nelle aule, ha detto Costa, "in modo da garantire la ripresa dell'anno scolastico in presenza e senza mascherine.