Torino, studio su Long Covid: per bambini rischio fino al 46.5%

Avere sviluppato sintomi di Covid-19 in fase acuta aumenta significativamente per bambini e adolescenti il rischio di Long Covid ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI NEL MONDO ), portandolo dall'11,5% al 46,5%, mentre l'avere malattie concomitanti (asma, rinite allergica o altro) non causa nessun rischio aggiunto. Emerge da una ricerca compiuta dal primo studio multicentrico in Italia sul Long Covid, che ha visto la Città della Salute di Torino come capofila. Il lavoro è stato pubblicato sulla rivista scientifica Italian Journal of Pediatrics . Il gruppo di studio è stato coordinato da Enrico Bertino e Giulia Maiocco, Neonatologia universitaria della Città della Salute di Torino, Gianfranco Trapani, ASL1 Sanremo - Imperia, Vassilios Fanos, Università di Cagliari, e Giuseppe Verlato, Università di Verona.

"Bambini e adolescenti che hanno contratto il Covid devono essere monitorati"

leggi anche

Covid: perché Omicron 5 è riuscita a diffondersi anche con il caldo?

"I dati - oservano alla Città della Salute - confermano e consolidano il valore delle raccomandazioni espresse dalla Società Italiana di Pediatria e da numerose altre Società scientifiche pediatriche: bambini ed adolescenti che hanno contratto il Covid, anche se in modo lieve, devono essere monitorati dai genitori ed in caso di comparsa di sintomi vanno sempre visitati dal pediatra. Bambini e adolescenti - osservano ancora alla Città della Salute - superano l'infezione acuta da Sars-CoV-2 con una sintomatologia spesso lieve o addirittura assente. Molti di loro non giungono perciò all'attenzione del pediatra, ed eventuali sintomi che si presentano a distanza dalla fase acuta possono non essere correttamente riconosciuti dai genitori né associati al Covid". Ecco perché occorre un monitoraggio costante e, in caso di insorgenza di disturbi, una visita dal pediatra. Gli autori dello studio sottolineano inoltre che i risultati confermano l'importanza della vaccinazione in età pediatrica come strumento di prevenzione anche dall'insorgere di patologia da Long Covid.