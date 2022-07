Covid in Italia e nel mondo, ultime notizie di oggi 3 luglio. DIRETTA

La curva dell'epidemia di Covid cresce in modo esponenziale a livello nazionale come non accadeva da novembre. E nei pronto soccorso si tornano a vedere casi di polmonite e un gran numero di asintomatici. Contro lo stop all'obbligo delle mascherine Parisi e Balzanelli. In Italia si registrano 84.700 nuovi contagi su 325.588 tamponi processati. I decessi sono 63. Le persone in terapia intensiva sono 275 (+11 rispetto a ieri), quelle nei reparti ordinari 7.035 (+205). Il tasso di positività è al 26% ( BOLLETTINO GRAFICHE ). Secondo il rapporto settimanale esteso dell'Iss il tasso di mortalità per i non vaccinati è sette volte più alto rispetto alle persone che hanno fatto la dose booster di vaccino anti-Covid. Inoltre si registra che la quota delle reinfezioni sale del 9,5%.