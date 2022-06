Meteo, previsioni di lunedì 20 giugno: le città in cui farà più caldo

3/9 ©Ansa

Sarà una giornata pienamente estiva, con le temperature in aumento. Atteso caldo intenso al Nord, con valori di umidità in costante aumento. Previste minime sopra i 20 gradi nella maggior parte d'Italia e massime in rialzo, con valori compresi fra 29 e 34 gradi ma con picchi di 35-36 gradi al Nord, nelle zone interne del Centro-Sud e delle Isole. Venti deboli, tranne qualche rinforzo di Scirocco intorno alla Sardegna. Mari calmi o poco mossi, localmente mosso il Canale di Sardegna

