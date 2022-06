Duplice omicidio Modena, marito già denunciato tre volte

L'uomo denunciato tre volte

La figlia di lei, Renata, temeva il patrigno. Gabriela ultimamente viveva come segregata in casa. Questo il contesto familiare raccontato dai vicini. Proprio oggi, 14 giugno, si sarebbe dovuta tenere l'udienza di separazione della coppia. "Oggi avevano la sentenza di separazione, aveva paura" ha commentato una vicina di casa. "Mi diceva, 'vedrai che farà qualcosa per mandarci via'". Salvatore Montefusco era già stato denunciato dalla moglie per maltrattamenti. Il pm aveva disposto l'archiviazione e il legale della donna si era opposto. Richiesta di archiviazione che era stata avanzata anche per un altro procedimento relativo ad atti persecutori, sempre a carico dell'uomo su denuncia della 47enne. In merito al procedimento per maltrattamenti, il giudice ha disposto il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento (essendo l'uomo attualmente in carcere) al 5 luglio. A questo punto la procura potrebbe revocare la richiesta d'archiviazione oppure la denuncia potrebbe entrare nel fascicolo dell'omicidio, o ancora, ultima ipotesi, potrebbero essere disposti nuovi accertamenti in merito ai presunti maltrattamenti che la donna aveva denunciato.