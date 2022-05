Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 25 maggio

Vittime, tamponi e guariti

approfondimento

Covid, dose booster inalabile sicura ed efficace: lo studio su Lancet

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 17.312.432. Le vittime in totale sono 166.264, con 114 decessi segnalati nell'ultimo bollettino. I guariti sono 16.353.585 in totale. Sono invece 786.343 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 220.034.869 - di cui 92.100.016 processati con test molecolare e 127.934.853 con test antigenico rapido -, in aumento di 220.101 rispetto al 24 maggio. Le persone testate sono finora 58.133.980, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note del bollettino

La regione Basilicata comunica che il dato relativo ai casi COVID-19 in isolamento domiciliare ed ai guariti, riportato in data odierna nei relativi campi, è in corso di revisione sulla piattaforma regionale COVID-19 e non appena consolidato sarà aggiornato. La regione Campania comunica che 1 decesso registrato oggi, risale al giorno 03/05 2022. La regione Emilia Romagna comunica che i dati cumulativi riportati in data odierna includono i dati del 24/05/2022. La regione Friuli Venezia Giulia comunica che dal totale dei positivi è stato eliminato 1 caso a seguito di revisione del caso. La P.A. di Bolzano comunica che dei 189 nuovi positivi, 5 derivano da test antigenici confermati da test molecolare. La regione Sicilia comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 562 sono relativi a giorni precedenti al 24/05/22 (di cui n. 482 del 23/05/22, n. 29 del 22/05/22, n. 7 del 21/05/22, n. 7 del 20/05/22) e che i decessi riportati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: N. 2 il 24/05/2022 - N. 1 il 23/05/2022 - N. 1 il 09/05/2022 - N. 1 il 30/04/2022 - N. 1 il 05/ 04/2022. La regione Umbria comunica che 2 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e che 36 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina.