Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 24 maggio

Nelle ultime 24 ore 29.875 nuovi positivi, contro i 9.820 di ieri. I tamponi sono 269.971 (ieri 93.813), compresi i test rapidi. La percentuale di positivi è all'11,1% (ieri era 10,5%). Le persone in terapia intensiva sono 290 (-1), quelle nei reparti ordinari 6.257 (-131). I decessi totali, dopo alcuni riconteggi, arrivano a 166.127. Il numero dei positivi dall'inizio della pandemia, compresi morti e guariti, sale a 17.288.287. I guariti sono 16.310.440 ascolta articolo Condividi

Nelle ultime 24 ore sono stati 29.875 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 9.820. Aumentano i tamponi effettuati: 269.971, contro i 93.813 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è all'11,1% (ieri era 10,5%). Sono 95 i morti (compreso qualche riconteggio), c'è un posto letto occupato in meno in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 24 maggio (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni (con l'Emilia-Romagna che non ha trasmesso i dati del giorno): in testa la Lombardia con 4.330, poi la Campania con 3.505. Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensiva sono in totale 290, con 29 nuovi ingressi, mentre nei reparti ordinari sono 6.257 (-131). L'occupazione degli ospedali tiene e i reparti non sono sotto pressione (LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE).

Vittime, tamponi e guariti approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 17.288.287. Le vittime in totale sono 166.127, con 95 decessi segnalati nell'ultimo bollettino (ieri erano 80, compresi altri riconteggi). I guariti sono 51.946 nelle ultime 24 ore e 16.310.440 in totale. Sono invece 805.173 le persone in isolamento domiciliare (-21.195). I tamponi sono in tutto 219.795.876 - di cui 92.027.939 processati con test molecolare e 127.767.937 con test antigenico rapido -, in aumento di 269.971 rispetto al 23 maggio. Le persone testate sono finora 58.082.558, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note del bollettino vedi anche Covid, intesa raggiunta in Ue: sarà malattia professionale Nelle note del bollettino si legge che la Regione Basilicata comunica che "il dato relativo ai casi positivi di COVID-19 in isolamento domiciliare di n. 27.901 è in fase di revisione"; la Regione Campania segnala che "2 decessi registrati oggi, risalgono ai giorni 19 e 21 maggio 2022"; la Regione Emilia-Romagna fa presente che "nella giornata odierna non ha potuto trasmettere i dati aggiornati a causa di un aggiornamento informatico dei propri sistemi. I dati verranno recuperati complessivamente nella giornata di domani 25/05"; la Regione Friuli-Venezia Giulia comunica che "dal totale dei positivi è stato eliminato 1 caso a seguito di revisione del caso"; la P.A. di Bolzano segnala che "dei 312 nuovi positivi, 1 caso deriva da test antigenici confermato da test molecolare"; la Regione Sicilia spiega che "sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 840 sono relativi a giorni precedenti al 23/05/22 (di cui n. 327 del 22/05/22, n. 225 del 21/05/22, n. 229 del 20/05/22) e che i decessi comunicati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: N. 4 il 22/05/2022 - N. 4 il 21/05/2022 - N. 4 il 20/05/2022 - N. 1 il 19/05/2022 - N. 1 il 30/04/2022 - N. 2 il 22/03/2022"; la Regione Umbria riporta che "1 dei ricoveri non UTI appartiene ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e che 37 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina".