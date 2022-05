Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 17 maggio. LIVE

Non vale in Italia lo stop all'obbligo di mascherina sui voli deciso dall'Ue a partire da ieri. Protezioni necessarie sugli aerei in partenza dagli aeroporti nazionali fino al 15 giugno, in base all'ordinanza di Speranza. Per la scuola in molti chiedono lo stop all'obbligo prima della fine dell'anno. Secondo l'ultimo bollettino Covid, sono 13.668 i nuovi casi in Italia e 102 i decessi