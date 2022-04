Covid in Italia e nel mondo, le notizie di oggi 27 aprile. DIRETTA

Covid, casi Shanghai a minimi da 5 aprile, salgono a Pechino

Shanghai ha registrato martedi' altri 48 decessi legati al Covid-19 e il numero giornaliero piu' basso di nuovi casi dal 5 aprile (13.562), mentre Pechino, in base agli aggiornamenti della Commissione sanitaria nazionale, ha raggiunto un numero di 34 infezioni (31 accertate e 3 asintomatici), il piu' alto dal 22 aprile, tra i crescenti timori che un grave focolaio nella capitale si stia intensificando. L'hub finanziario cinese, in lockdown da fine marzo, ha avviato oggi l'ennesimo ciclo di test di massa sia antigenici sia all'acido nucleico da completare per sabato, coinvolgendo tutti i suoi 26 milioni di residenti negli sforzi per contenere la variante Omicron che continua a diffondersi. A Pechino, invece, i test decisi per 20 milioni di residenti sui 23 milioni circa di popolazione totale stanno procedendo e si concluderanno il 30 aprile.