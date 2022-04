Covid, Costa a Sky TG24: “Nuova fase grazie a chi si è vaccinato”

Mascherine: “Ipotesi proroga per un mese, verso estate senza restrizioni”

Si ragiona sull'ipotesi di mantenere ancora l'obbligo dell'utilizzo delle mascherine al chiuso in alcune situazioni. “Pensiamo ai trasporti pubblici, ai cinema e ai teatri”, ha detto Costa. “Anche se siamo consapevoli che dopo due anni di pandemia ci sia una responsabilità e una consapevolezza in più da parte dei cittadini. Ricordiamo che nonostante non ci sia più l'obbligo delle mascherine all'aperto continuiamo a vedere nelle vie affollate i cittadini che continuano a indossarle per proteggersi”, ha sottolineato. “Oggi c'è piena consapevolezza di come la mascherina rappresenti un elemento di protezione - ha aggiunto - E credo che sia giunto il momento anche di dare fiducia agli italiani, quindi passare sostanzialmente a una raccomandazione fatti salvi alcuni casi specifici dove sarebbe opportuno prolungare ancora l'obbligo”. Sulle tempistiche il sottosegretario ipotizza la proroga dell’obbligo per un mese, per arrivare a un'estate senza restrizioni: “L'obiettivo è quello di portare il nostro Paese a un'estate senza restrizioni. Siamo convinti che oggi ci siano queste condizioni”.