Covid, stop mascherine al chiuso. Sileri: “Indicazioni in settimana”

L’addio all’uso obbligatorio della mascherina al chiuso si avvicina sempre di più, ma è ormai chiaro che avverrà con tempistiche differenti in base alle caratteristiche dei vari luoghi. Parlando a Radio Inblu 2000, Pierpaolo Sileri, il sottosegretario alla Salute, ha dichiarato che “sicuramente” il governo renderà facoltativo l’utilizzo del dispositivo di protezione individuale in molte circostanze. “Questa settimana daremo delle indicazioni su dove dovremo utilizzarle. Il mio consiglio è di abituarsi a tenerle in tasca”. Il sottosegretario ha aggiunto che “serve ancora la massima prudenza, ma dobbiamo abbandonare le mascherine”. Tuttavia “continueremo a tenerle sui mezzi di trasporto, in determinate situazioni e in certi uffici. Poi le toglieremo anche lì, ma nel frattempo dobbiamo abituarci a tenerle in tasca”. Portando sempre con sé la mascherina sarà possibile indossarla in caso di necessità, per esempio in caso di assembramento o in presenza di qualche persona con il raffreddore.