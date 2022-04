Sileri: "Mascherine al lavoro? Le terrei per prossime 2-3 settimane"

In un'intervista a Timeline su Sky TG24, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha fatto il punto sugli ultimi nodi da sciogliere per la definizione della norma che regolerà l'utilizzo delle mascherine al chiuso in Italia, con la scadenza al 30 aprile di molte delle limitazioni anti-Covid decise dal Governo nei decreti varati nel corso dei mesi. "Ospedali, Rsa e trasporti sono i tre punti fermi per le mascherine al chiuso. In questo momento delicato di transizione del Covid-19, secondo la mia personale opinione, nelle prossime 2-3 settimane le mascherine dovrebbero essere tenute al chiuso anche negli ambienti di lavoro, può aiutarci non poco nella gestione dei ricoveri e delle terapie intensive", ha dichiarato, per poi sottolineare che "la decisione verrà presa nelle prossime 24 ore in collegialità e con un'analisi dettagliata della comunità scientifica". (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)