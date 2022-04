Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 18 aprile. LIVE

Prosegue il calo della curva dell'epidemia Covid in Italia. Ieri sono stati riportati meno contagi rilevati rispetto alle 24 ore precedenti e un numero inferiore di decessi. Otto in meno i pazienti in intensiva. In lieve aumento il tasso di positività, al 15,5%. In Cina primi 3 decessi registrati a Shanghai per la variante del virus Omicron