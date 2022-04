Scuola, oggi sciopero dei docenti e del personale Ata

Oggi lezioni scolastiche a rischio: si tiene infatti lo sciopero nazionale per tutto il personale docente e Ata, a tempo indeterminato, atipico e precario. Lo ha comunicato, come riporta anche il Miur sul suo sito, il sindacato Saese – Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed ecologia – che ha proclamato l’agitazione per l'intera giornata.

Le motivazioni dello sciopero

Due le motivazioni principali alla base dello sciopero: la contrarietà della sigla sindacale ai provvedimenti politico legislativi operati dal governo per l’ambito scolastico, e la richiesta di disposizioni per la promozione della dieta dei gruppi sanguigni nelle scuole di ogni ordine e grado. "Riteniamo utile una maggiore attenzione verso tutte quelle materie orientate al mondo produttivo e una personalizzazione degli studi fin dalle scuole secondarie di secondo grado”, ha poi scritto il sindacato in una nota in cui espone tutte le sue proposte per il mondo scolastico.