Sciopero autotrasportatori a Foggia, accoltellato un manifestante

Caro bollette, le nuove misure e chi non subirà aumenti: il punto

Il governo ha stanziato altri 5,6 miliardi per estendere gli interventi contro gli aumenti fino a fine giugno 2022. Verranno utilizzati per potenziare il bonus sociale che riguarderà 3,5 milioni di famiglie e per elaborare una strategia energetica di lungo termine. Nonostante le risorse, però, gli italiani si troveranno ad affrontare una stangata da 33,7 miliardi di euro. Per ora si salvano dai rincari solo le tariffe a prezzo fisso del libero mercato

Il governo mette in campo nuove misure per combattere il caro bollette. Con un nuovo maxidecreto l'esecutivo ha stanziato risorse per arginare gli aumenti, ma anche per elaborare una strategia energetica di più lungo termine, basata sul potenziamento delle rinnovabili da un lato e sull'aumento della produzione di gas nazionale dall'altro

La copertura degli interventi durerà fino alla fine del secondo trimestre, quindi fino a fine giugno, e vanno ad aggiungersi a quelle già introdotte per il periodo gennaio-marzo 2022. Le misure ricalcano quelle dei primi tre mesi, con uno stanziamento però leggermente superiore, pari a circa 5,8 miliardi