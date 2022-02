Benzina, prezzo settimanale a 1,819 euro, ai massimi dal 2012

In salita anche il diesel che, con un rialzo di 2,33 euro, ha superato 1,690 euro al litro. Per il gasolio tariffa più alta da marzo 2013 Condividi

Non si fermano i rincari per i carburanti, anzi arrivano a toccare nuovi record. Secondo le rilevazioni del Mite (Ministero per la transizione ecologica) nella media della scorsa settimana il prezzo della benzina verde in modalità self è salito a 1,819 euro al litro con un aumento di 2,26 centesimi rispetto alla settimana precedente. In salita anche il prezzo del diesel che, con un rialzo di 2,33 euro, ha superato 1,690 euro al litro. Per la benzina si tratta del massimo da ottobre 2012 mentre per il gasolio il prezzo è il più alto da marzo 2013.

Il prezzo di benzina e gasolio approfondimento Carburanti, dal 2002 raddoppiati prezzi: quanto è costato l'aumento Dall'inizio dell'anno, in meno di un mese e mezzo, un litro di benzina è rincarato di circa 10 cent, pari a 4 euro e 99 cent a pieno, un rifornimento di gasolio costa invece 5 euro e 26 cent in più, pari, rispettivamente, a 120 e 126 euro su base annua. Questo secondo i calcoli dell'Unione nazionale consumatori alla luce degli ultimi rincari dei carburanti che sottolineano come in un anno si sia arrivati ad un’impennata per la benzina e per il gasolio rispettivamente del 22,2% e del 24.2%.