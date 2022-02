Napoli, Ncc in piazza contro l’aumento di utenze e carburante

La protesta

"È una categoria - ha aggiunto Schiavo - che vive un momento di grande difficoltà. La moratoria l'hanno rifiutata, non l'hanno attivata. Questi signori hanno l'obbligo di pagare il leasing per i loro autobus che sono fermi. Il turismo non c'è". Nei gommoni, verde bianco e rosso, ci sono tre buste: "Nella prima - ha spiegato Bruno Maraniello tra i promotori della protesta - le utenze rincarate e l'aumento del carburante, nella seconda le rate dei leasing che dobbiamo ancora pagare e nella terza solo coriandoli. Rappresentano il lavoro che non c'è".

"Ci auguriamo - ha concluso Schiavo - che la Regione possa dare supporto a questa categoria, che possa venirle incontro, che possa innanzitutto aprirle le porte del lavoro. Il trasporto della nostra regione può essere anche coadiuvato dal pubblico e ci auguriamo che la Regione ci possa ascoltare".