Caro benzina, 6 sindaci e agricoltori contro blocco autotrasportatori

I sindaci di Comiso, Acate, Vittoria, Santa Croce Camerina e Ragusa si schierano al fianco dei produttori del settore ortofrutticolo e florovivaistico contro la protesta di alcune organizzazioni di autotrasportatori che in Sicilia va avanti da lunedì 21 febbraio. I sindaci hanno avviato la proposta di assemblee permanenti focalizzate ad ascoltare le proposte dei produttori e degli autotrasportatori. Ieri sera si è svolta a Vittoria un'assemblea di produttori e di autotrasportatori, con la partecipazione anche di alcuni consiglieri comunali di vari schieramenti. Il sindaco di Vittoria (Ragusa), Francesco Aiello si è fatto portavoce della protesta chiedendo di sbloccare lo sciopero e di risolvere la crisi che rischia di danneggiare senza prospettive l'intero comparto primario.

La nota dei sindaci

"Non vogliamo esaminare le richieste degli autotrasportatori - scrivono in un documento congiunto Maria Rita Schembari, Giovanni Di Natale, Francesco Aiello, Giovanni Barone e Peppe Cassì - vessati dagli insostenibili aumenti dei costi dei carburanti, ma poniamo l'accento sul gravissimo rischio di crollo dell'economia agricola, trainante nella nostra regione ed in tutto il meridione".

I primi cittadini inoltre hanno chiesto ed ottenuto un incontro con il Prefetto di Ragusa "per portare alla ribalta nazionale e veicolare per suo tramite, nelle sedi opportune del governo centrale e regionale, le serie e fondate preoccupazioni di un territorio che vive di agricoltura, di centinaia di aziende e di famiglie che stanno vedendo votati alla rovina mesi di lavoro e che rischiano il disastro".

Confagricoltura Ragusa denuncia: "Tagliate gomme a nostro mezzo"

Ieri inoltre Confagricoltura Ragusa ha denunciato che "Nelle ultime ore il mezzo di un'azienda ragusana associata è stato inseguito e bloccato alle porte di Gela e, sotto minaccia, sono state sottratte le chiavi e tagliati gli pneumatici". "Fermo restando che Confagricoltura condivide le ragioni della protesta portata dagli autotrasportatori, dinanzi a fatti così gravi, scriteriati e violenti che, oltre a minare interessi economici diffusi, attentano alla sicurezza e alla legalità, la condanna non può essere che totale. Abbiamo già informato le autorità competenti sull'accaduto - spiega il presidente di Confagricoltura Ragusa, Antonino Pirrè - e chiediamo la sospensione immediata di una protesta che, seppur minoritaria e contenuta, sta costituendo un danno enorme alle imprese agricole del nostro territorio provinciale e regionale (in particolare quelle operanti nella filiera agroalimentare e florovivaistica), già alle prese con aumenti esorbitanti dei costi di produzione (in primis quelli per l'energia)". "Agli autotrasportatori e alle loro rappresentanze sindacali - aggiunge Pirrè - il nostro invito al senso di responsabilità, ipotizzando forme di protesta più simboliche che non ledono un'economia già provata e fragile. Bisogna trovare soluzioni a problemi che riguardano non solo i trasporti, ma il nostro sistema economico nella sua interezza, non provocarne degli altri, con l'aggravante dell'uso della violenza e della coercizione".