Campania, sciopero dei camionisti oggi: disagi sull'A1

Prosegue sul tratto in provincia di Caserta della A1, tra Capua e Caianello, la protesta dei camionisti contro il caro carburante iniziata nella tarda serata di ieri. Il blocco ha interessato il tratto che va dal casello per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria fino alla barriera di Napoli Nord, a Caserta. Decine di tir hanno poi proseguito in mattinata la protesta attuando una rallentamento tra Capua e Caianello e poi un blocco del casello di Caianello, con disagi per gli automobilisti; si tratta però di "blocchi mobili", che vengono imposti e poi rimossi.