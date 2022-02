1/12 ©IPA/Fotogramma

Da lunedì 28 febbraio la Lombardia tornerà in zona bianca. Lo ha anticipato il presidente della Regione, Attilio Fontana. La decisione ufficiale della Cabina di monitoraggio arriverà venerdì 25, quando per la Lombardia saranno passati i 14 giorni con i parametri delle ospedalizzazioni per Covid sotto la soglia del giallo. Ma anche altre regioni potrebbero lasciare la zona gialla per la bianca e il Friuli - unica arancione - potrebbe tornare in giallo

