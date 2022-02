9/11 ©IPA/Fotogramma

Si lascia la fascia bianca per passare in quella gialla quando, simultaneamente, l’occupazione dei letti in terapia intensiva supera il 10%, quella nelle aree mediche il 15%, l’incidenza sfora i 50 casi Covid alla settimana ogni 100mila abitanti. Se i numeri di almeno uno di questi parametri scendono sotto le soglie per più di 14 giorni di fila, dal giallo si torna in bianco