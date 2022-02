L’11 febbraio termina la proroga decisa dal governo per la chiusura dei locali da ballo e, se non ci saranno ulteriori decisioni, le attività potranno riaprire. Sarà obbligatorio il Super Green pass per accedere e la mascherina tranne quando si balla. La capienza sarà limitata, mentre è probabile che in zona rossa non si potrà riaprire