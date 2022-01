Senza una testimonianza fotografica, la sanzione comminata a un veicolo in corsa, anche in caso abbia commesso un'infrazione al codice della strada, può essere annullata in caso di ricorso da parte del sanzionato. Con verbale redatto in ufficio è necessaria la presenza di una immagine in caso di ricorso e di giudizio. Lo stabilisce una sentenza del giudice di Pace di Cassino