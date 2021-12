Codice della strada, in arrivo nuove regole per gli autovelox

Codice della strada, tutte le novità in vigore da oggi

Il contenuto del provvedimento

Il nuovo provvedimento contiene una dettagliata disciplina finalizzata a garantire il rispetto dei limiti di velocità basata sulla propedeutica verifica, da parte degli enti gestori stradali, dell'adeguatezza dei limiti di velocità imposti quale condizione necessaria per poter installare gli autovelox.

E’ anche previsto che la collocazione delle postazioni fisse per permettere il rilevamento a distanza delle violazioni debba tenere conto della necessità di un coordinamento tra i diversi organi di polizia preposti al controllo affinchè non si creino sovrapposizioni e interferenze tra servizi sul medesimo tratto stradale e non si concentrino sulla medesima infrastruttura stradale più rilevamenti contemporanei. Ciò consentirà la definizione di regole omogenee sulle modalità di collocazione ed uso dei sistemi di rilevazione della velocità superando una serie di criticità e conteziosi.