Un'immagine dei vigili del fuoco che in queste ore stanno scavando anche a mani nude per trovare i dispersi. Fino a che non saranno stati recuperati, le operazioni di ricerca non si fermeranno. Solo in un secondo momento verranno tolte le macerie per arrivare ad individuare il punto in cui c'è stata la rottura della tubatura che ha provocato la strage