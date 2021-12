Tragedia a Ravanusa, le immagini dell’esplosione. VIDEO

Un boato nella notte a Ravanusa, in provincia di Agrigento. Ecco le immagini che "raccontano" il momento della deflagrazione con un terrificante boato e il rumore provocato dal crollo della palazzina. Un'onda d'urto violentissima che ha addirittura piegato, letteralmente, saracinesche e portoni in metallo: come se fosse esplosa una bomba. Il filmato è stato registrato da una telecamera di videosorveglianza di un negozio situato ad alcune centinaia du metri dal luogo dell'esplosione. (LA TRAGEDIA - L'APPELLO DEL SINDACO - LA SUPERSTITE)