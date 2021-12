4/10 ©Ansa

"È stato come se un aereo si fosse schiantato sopra la nostra casa", ha raccontato un testimone che si trovava in una delle abitazioni accanto alla prima palazzina crollata. Si è sentito il primo boato, sono divampate le fiamme e in pochi minuti un intero isolato è stato spazzato via

Esplosioni a Ravanusa, c'è l'appello in video del sindaco