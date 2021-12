1/10 ©Ansa

Sono molti i sanzionati dalle forze dell'ordine in questo ponte dell’Immacolata, per non aver rispettato le disposizioni anti-Covid e, soprattutto, per non aver indossato la mascherina. Il 7 dicembre i sanzionati sono stati 3.541 contro i 2.077 del giorno precedente

