Guardando a tutta la popolazione, e non solo a quella in età scolare, il Report fa il punto sull'efficacia del vaccino nei 5 mesi. Rivela come per una persona non vaccinata i rischi aumentino rispetto a una vaccinata da meno di 5 mesi: il rischio di ricovero è 10 volte maggiore, quello di finire in terapia intensiva è 16 volte maggiore, quello di morire è 9 volte maggiore