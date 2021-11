Sky TG24 Live In Courmayeur, ecco gli ospiti

Uno straordinario set televisivo portato sul territorio a Courmayeur, per due giorni di eventi non stop, il 3 e il 4 dicembre, tutti in diretta su Sky TG24 Condividi

Il mondo della politica, dell’economia, della cultura, dell’industria, della scienza, dello spettacolo e dello sport si incontra a Courmayeur a Sky TG24 Live In, l’evento che porta l’informazione di Sky TG24 nelle piazze e nelle città italiane, per creare confronto, commento e dibattito con alcune delle più importanti personalità nazionali e internazionali. Uno straordinario set televisivo portato sul territorio a Courmayeur, per due giorni di eventi non stop, il 3 e il 4 dicembre, tutti in diretta su Sky TG24. Tema dell’evento: la “Next Generation”: al centro del dibattito saranno le sfide che dovrà affrontare il nostro Paese, tra cui il piano Next Generation Eu, e quindi il futuro che attende i nostri giovani. Nel corso della due giorni di interviste e dibattiti si parlerà di nuove generazioni con le nuove generazioni.

Gli ospiti La Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen dedicherà alla manifestazione un saluto istituzionale. Mentre, tra gli ospiti previsti, i ministri Patrizio Bianchi, Elena Bonetti, Mara Carfagna, Fabiana Dadone, Luigi Di Maio, Enrico Giovannini, Cristina Messa e un’intervista a Luciana Lamorgese. Per la politica i neoeletti amministratori Stefano Lo Russo, Gaetano Manfredi e Roberto Occhiuto. Oltre a Michele Emiliano, Giovanni Toti, Paolo Cirino Pomicino ed Elly Schlein. Per l’Europa e i temi di politica estera interverranno anche il vicepresidente della Commissione Ue Frans Timmermans il capo rappresentanza della Commissione Europea in Italia Antonio Parenti, il Console italiano a Kabul Tommaso Claudi e la più giovane parlamentare europea Kira Marie Peter-Hansen. Oltre alla leader dell’opposizione bielorussa Svetlana Tikhanovskaya. Per approfondire il tema della pandemia, sarà presente il presidente dell’Aifa e membro del Cts, Giorgio Palù. Mentre per l’economia: Carlo Bonomi, Maurizio Landini, Paolo Savona. Dal mondo delle imprese: Pyria Burci, Salvatore Castiglione, Federico Garcea, Fabrizio Gavelli, Andrea Malacrida, Chris Richmond, Francesco Starace, Roberto Tomasi. Per parlare di discriminazione e violenza sulle donne Filomena Lamberti, Pietro Turano e Carlotta Vagnoli. Per quanto riguarda i cambiamenti climatici, sarà possibile ascoltare la voce anche del movimento Fridays for Future attraverso i portavoce per l’Italia Giovanni Mori e Martina Comparelli. Mentre sul tema del razzismo interverranno la giovane scrittrice Nadeesha Uyangoda e la giornalista Kibra Sebhat. E ancora l’astronauta Paolo Nespoli, il fumettista Zerocalcare, il CEO della Thomson Reuters Foundation Antonio Zappulla e l’editorialista Ferruccio De Bortoli. Per lo sport e l’arte le campionesse paralimpiche, oro nei 100 metri a Tokyo, Martina Caironi, Monica Contraffatto, Ambra Sabatini, i primi ballerini della Scala di Milano Timofej Andrijashenko e Nicoletta Manni, infine la stilista Stella Jean. Chiuderà la due giorni di eventi una performance live del duo Coma_Cose, che sarà preceduta dal Welcome Winter, la cerimonia che saluta l’arrivo dell’inverno di Courmayeur Mont Blanc e che parte con la tradizionale accensione dell'albero di Natale della città. Questa è solo una parte del ricco parterre di ospiti: il calendario completo degli incontri previsti sarà annunciato nei prossimi giorni.

L'evento L’evento, trasmesso in diretta su tutti i canali tv e digital di Sky TG24, è realizzato in collaborazione con il Comune di Courmayeur che ha messo a disposizione spazi tra i più suggestivi della città: il comprensorio sciistico del Monte Bianco, le piazze Jardin de l’Ange e Abbé Henry e, come cuore dell’evento, il cinema di Courmayeur. E in collaborazione con la Rappresentanza della Commissione Europea in Italia per lanciare l’iniziativa “2022 Anno europeo dei Giovani”, fortemente voluto dalla Presidente Ursula von der Leyen

Aperto al pubblico Se le condizioni sanitarie lo permetteranno, l’intero evento sarà aperto al pubblico (previa iscrizione al sito) e agli studenti della valle e di tutta la Regione. Il form di prenotazione è disponibile all’indirizzo https://tg24.sky.it/stories/cronaca/live-in-courmayeur-2021/index.html Nel rispetto della normativa vigente, l’accesso sarà consentito fino ad esaurimento posti e sarà necessario esibire il green pass.