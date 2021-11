Secondo i dati dell'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali, in aumento la percentuale di letti Covid nelle terapie intensive in Basilicata, Lombardia, Veneto, Piemonte, Sicilia e Trento. In altre 8 regioni e province autonome crescono i posti occupati in reparti ordinari da pazienti Covid con sintomi. Stabile il Friuli ma sempre sopra le soglie