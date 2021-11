2/11 ©Ansa

MILANO - Il Sacro Cuore e il Leonardo da Vinci (in foto) si confermano anche per il 2021 in cima alle classifiche dei migliori licei classici e scientifici. Per i classici in seconda posizione c'è il Berchet e la terza va al Giulio Casiraghi di Cinisello Balsamo. Per gli scientifici i primi tre posti sono gli stessi del 2020. Dopo il Da Vinci, ci sono Volta e Vittorio Veneto. Per i licei scienze umane la classifica è guidata ancora una volta dal Virgilio. Per i linguistici il civico Manzoni si conferma sul podio, seguito da Maria Consolatrice e Virgilio

IL SITO DI EDUSCOPIO CON TUTTI I DATI SULLE SCUOLE SUPERIORI