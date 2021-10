Trieste, nuova manifestazione dei No Green Pass oggi

Non si ferma la protesta dei “no Green pass” a Trieste. È partito stamattina da Domio un altro corteo promosso da un gruppo di portuali e il "Coordinamento 15 ottobre". Secondo la Questura la manifestazione potrebbe richiamare fino a circa 700 persone, ma i manifestanti ne hanno annunciati duemila. Sono circa 50 i portuali presenti, in testa c’è anche stavolta Stefano Puzzer che promette di portare avanti la protesta "in maniera pacifica, senza però bloccare mai nessuno". Uno dei cori dei manifestanti più ricorrente è "La gente come noi non molla mai". L'operatività del porto continua, dunque, ad essere garantita anche con presidi delle forze dell'ordine. L'obiettivo, come più volte ripetuto, è chiedere al governo l'abolizione del Green pass (COVID, LIVEBLOG).