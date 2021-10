1/16

E' stato trovato il corpo senza vita dell' uomo, di 67 anni, disperso ieri sera con la moglie a Scordia, centro della Piana di Catania colpito da un nubifragio. Si cerca ancora la moglie. Una forte perturbazione proveniente dalla Libia, domenica 24 ottobre, ha provocato un nubifragio a Pantelleria e causato danni e allagamenti in varie zone delle Sicilia, in particolare nell'area del Catanese. La Protezione Civile ha diramato l'allerta rossa per alcune zone di Sicilia e Calabria per tutta la giornata di lunedì 25 ottobre: scuole chiuse in alcune città

