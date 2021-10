Maltempo, Coldiretti: "Sos sulla raccolta delle olive"

Colpito un settore strategico a livello nazionale come quello delle olive che coinvolge oltre 400 mila aziende agricole specializzate in Italia e conta il maggior numero di oli extravergine a denominazione in Europa

Gli allagamenti e la pioggia violenta che si stanno abbattendo soprattutto su alcune Regioni del sud ( è allerta gialla della protezione Civile in Calabria, Campania, Lazio, Molise, Sicilia e Umbria ) stanno impedendo di entrare nei campi per le operazioni di raccolta delle olive a causa di strade di campagna bloccate, muretti crollati e campi impraticabili. A lanciare l’allarme è la Coldiretti che sottolinea quanto sia alto il rischio di vanificare un anno di lavoro.

A rischio un anno di lavoro

Il maltempo sta colpendo un settore strategico a livello nazionale come quello delle olive che - evidenzia la Coldiretti - coinvolge oltre 400 mila aziende agricole specializzate in Italia e conta il maggior numero di oli extravergine a denominazione in Europa (42 Dop e 7 Igp), con un patrimonio di 250 milioni di piante e 533 varietà di olive, il più vasto tesoro di biodiversità del mondo. In Italia si contano, nel 2021, sei nubifragi al giorno che, a causa della cementificazione e dell'abbandono, mettono a rischio frane e/o alluvioni 7.252 comuni italiani, il 91,3% del totale.